Властите евакуират хора от хотелите в курортния град Белек, разположен в турската провинция Анталия поради горски пожар наблизо, съобщава уебсайта Antalya Hakkinda в Х.

„В Белек избухна пожар! Хотелите се евакуират“, се казва в изявлението. Пожарът, който е започнал от другата страна на реката, се е разпространил в района на един от петзвездните хотели поради силни ветрове.

