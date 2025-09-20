Властите евакуират хора от хотелите в курортния град Белек, разположен в турската провинция Анталия поради горски пожар наблизо, съобщава уебсайта Antalya Hakkinda в Х.
„В Белек избухна пожар! Хотелите се евакуират“, се казва в изявлението. Пожарът, който е започнал от другата страна на реката, се е разпространил в района на един от петзвездните хотели поради силни ветрове.
