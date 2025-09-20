„Много сме разделени по всякакви теми. Последните години са много токсични. Не бих приел определението болно общество - по-скоро незряло общество. Незрелият човек реагира на всичко лично, много се обижда, много се засяга. Ние сме на този етап“. Това коментира в „Тази събота“ анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков.

Според него при сблъсъка между народните представители не сме гледали политици, а четвъртокласници, „които се обиждат на „Левски“ и на ЦСКА и на кого баща му е с по-голям автомобил“.

„Многозначителният главен „Д“ политик отправя лични обиди. Лични обиди се отправят в училище, в първи клас. Нали той е някакъв страшен лидер? Нали ще прави някаква страшна държава? Корав мъж прави тази държава.  Не такъв, дето говори такива неща“, посочи Ненков.

„Това е език и поведение, което може да бъде видяно в началните години на обучение, когато децата се скарат.  Не може да бъде такова поведението на зрели мъже“, отбеляза той.

На въпрос дали все пак има нещо, което обединява политиците, той отговори: „Гори къщата на съседа. Има пожар в къщата на съседа. Ние се караме как баницата е станала малко по-глетава, отколкото беше вчерашната.  Това е срамно. Тези хора въобще не трябва да бъдат там. Те трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици“, посочи анестезиологът и допълни, че тези хора са изпратени в парламента от нас и са продукт на нашата зрялост.

„Ние трябва да погледнем къщата на съседа, която гори.  И да си кажем – „сега, ако от този пожар прескочи искра при нас, и нашата ще се запали.  С тези хора, когато сме ги изпратили там, тя ще изгори до основи.  И кочината ще изгори, не само къщата“, коментира Ненков.

По повод на това, че дори смъртта на един полицай не успя да смири политиците, бившият министър отговори:

„Това са ни политиците. Това е едно истинско човешко нещастие за близките на този полицай. Той е умрял по време на изпълнение на служебния си дълг по една или друга причина. Понеже ние сме незрели, малки, ние търсим конкретната причина за тази смърт.  Било то в протеста, било то в павето, било то в доктора, който му е дал медицинското да отиде да служи този човек“, обясни той.

„Тези толкова могат и си се яхат върху починалия човек, Бог да го прости“, отбеляза Ненков.

“Ще дойдат избори и тогава всички ние, дето много ги разбираме нещата във Фейсбук, и си ги приказваме вкъщи с бирата и с кренвиршите, трябва да се облечем, да отидем и да гласуваме“, заяви специалистът.

Мирослав Ненков коментира и темата колко време отнема да се реши казусът с недостига на млади лекари в страната ни?

Какво каза той - чуйте във видеото.

