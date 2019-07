- Оказахте се един от най-търсените хора в България, както от медиите така и от властите. Защо така се случи?

- Честно казано - нямам никаква представа. Сега чета, че ме определят и за кебиртерорист. Не знам как се случи това, ние вече 3-4 години се опитваме да подобряваме сигурността и на частни, и на държавни институции.

- Вие кибертерорист ли сте?

- Естествено, че не. Вече Ви обясних, че изобщо ми е непонятно защо и в какво съм обвинен.

- Категоричен ли сте, че сте спазвали етичните закони, които предполагам са и политика на компанията майка, която е базирана в Калифорния?

- Абсолютно. Спазвали сме всички правила и до ден днешен ги спазваме, така че това не ме притеснява по никакъв начин.

- Подбуждал ли сте Кристиян да атакува системи с база данни?

- Никога. Няма и защо да го правя.

- В какви отношения сте с въпросния Кристиян Бойков? Често ли разговаряте и по какъв начин са протичали вашите срещи и разговори?

- Честно да Ви кажа аз съм доста зает човек. Пътувам доста, имам доста срещи ежедневно и във офиса стоя по няколко часа на седмица. Срещите ни са били изцяло само там, чисто професионално. Нищо повече.

- Има ли възможност Кристиян Бойков да е правил всичко тайно?

- Не мога да коментирам подобно нещо.

- Компанията Ви има ли система за контрол, на това какво правят служителите?

- Няма, разбира се. Ние не сме пъдари на нашите служители. Те имат политика, която трябва да спазват и вярваме, че те го правят.

- Според последното най- актуално съобщение от прокуратурата – вече сте обявен за общо държавно издирване и предстои европейска заповед за арест. Вие имате ли намерение да се прибирате в България, или ще останете в Канада и ще се укриете?

- Това е следващото най-голямо учудване за мен, което разбирам от медиите. Аз съм в Канада по бизнес. Тук съм за срещата на една верига ресторанти, които управлявам в България. Тази среща е ежегодна и аз подлежа на глоба от 5 000 долара, ако не присъствам, затова съм тук. Билетите ми са купени още преди 2 месеца, което мога да го удостоверя. Прибирам се следващата седмица и имах намерение първото нещо, което направя като се прибера, да е да помогна с каквото мога и да разбера в какво съм обвинен.

- Наясно ли сте, че още със стъпването на българска земя е възможно да Ви бъдат сложени белезници на ръцете?

- Наясно съм и не се притеснявам от това. Нямам от какво да се страхувам.

- Има ли послание, което държите да стигне до българското общество тази вечер?

- Надявам се на подкрепата, както от обществото, така и от държавата, защото ние наистина искаме да работим в полза на държавата, не против нея.