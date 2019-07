Надявам се на подкрепа както от обществото, така и от държавата – ние искаме да работим в полза на държавата, а не против нея. Това заяви в интервю за bTV собственикът на фирмата за киберсигурност „ТАД Груп“ Иван Тодоров, който днес се сдоби с обвинение в тероризъм и международна заповед за арест заради кибератаката срещу НАП.

Вече 3-4 години се опитваме да подобрим сигурността и на частни, и на държавни институции, подчерта той, като призна, че е изненадан от обвинението и е научил за него от медиите.

„Спазвали сме всички правила за съхранение на лични данни, и до ден-днешен ги спазваме“, категоричен беше бизнесменът.

Чуйте цялото интервю тук:

Той отрече да е подбуждал сочения от прокуратурата за извършител на хакерската атака Кристиян Бойков, но и посочи, че фирмата няма система за контрол над онлайн активността на служителите: „Не сме пъдари на нашите служители, имаме политики, които те трябва да спазват и вярваме, че го правят“.

Тодоров е в Канада, по думите му – на среща на веригата ресторанти, които управлява в България: „Тази среща е ежегодна и подлежа на глоба от 5000 долара, ако не присъствам. Билетите ми са купени преди два месеца и мога да го удостоверя“.

Собственикът на „ТАД Груп“ заяви, че се прибира през следващата седмица и планира веднага да се яви пред властите, за да помогне на разследването и да разбере в какво е обвинен.

Голяма е вероятността да бъде арестуван още на летището. „Наясно съм, нямам от какво да се страхувам“, категоричен беше бизнесменът.