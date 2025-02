Земетресение с магнитуд 7,6 е регистрирано в събота вечерта в Карибско море, съобщи Геологичната служба на САЩ. Трусът е предизвикал предупреждение за цунами.

Усетен е на 207 км югозападно от Джорджтаун, Кайманови острови, предаде АФП.

Първоначално Националният център за предупреждение за цунами на САЩ (NWTC) заяви, че има опасност от цунами за Пуерто Рико и Вирджинските острови. Жителите на тези места бяха посъветвани да се отдалечат от водата, от плажа и да стоят далеч от пристанища, заливи, както и да не излизат на брега.

По-късно центърът отмени препоръката за Пуерто Рико и Вирджинските острови, но съобщи, че все още е в сила предупреждението за Куба, Хондурас и Каймановите острови.

Първоначалното предупреждение за заплаха от цунами включваше повече от 12 държави.

Около три часа след земетресението американските власти предупредиха, че все още могат да възникнат „незначителни колебания на морското равнище“ до 30 сантиметра, но всяка сериозна заплаха е отминала.

„Въз основа на всички налични данни... вероятността от цунами след земетресението е отминала и не представлява повече заплаха“, посочиха от Тихоокеанския център за предупреждение за цунами на САЩ.

