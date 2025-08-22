dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд 29°
17 Краткотраен дъжд 26°
18 Разкъсана облачност 26°
19 Незначителна облачност 25°
20 Разкъсана облачност 23°
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време
България

Мъж пострада при пожар в сауна в Доспат, има евакуирани

Инцидентът е станал в къща за гости

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:29 ч. 22.08.2025 г.

Мъж от Доспат е пострадал при пожар в сауна, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова. Инцидентът е станал в къща за гости на ул. „Кирил и Методий“.

Стоилова обясни, че предполагаема причина е късо съединение, от което се е подпалила сауната, пише БТА.

Мъжът е служител от персонала, който се е включил да помага за гасенето на пламъците и е обгазен от дима. Оказана му е медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Доспат. Евакуирани са 10 души – гости и персонал.

Няма други пострадали.

Естонската димна сауна е в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО

Унищожени са сауна, мебели, техника и част от електрическата инсталация, стените са опушени. Пожарогасенето е извършено от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат и Девин.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж

След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж
От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ

От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ
Избухна пожар над Сливница (СНИМКИ, ВИДЕО)

Избухна пожар над Сливница (СНИМКИ, ВИДЕО)
Съд разпореди медицински преглед на учителка в дълъг болничен

Съд разпореди медицински преглед на учителка в дълъг болничен
Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция

Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин