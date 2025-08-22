Двама германски алпинисти бяха успешно спасени на разсъмване, след като прекараха нощта на 4000 метра надморска височина на връх Джемело дел Брайторн, част от масива Монте Роза. Планинската спасителна служба на Вал д’Аоста ги достигна с хеликоптер и ги транспортира в безопасност в долината.

Алпинистите са били блокирани по време на слизането си заради технически проблем с въжето и не са могли да бъдат спасени с хеликоптер вчера поради лоши метеорологични условия.

Опит за спасителна операция по земя също е бил изоставен заради риск от лавини. Служителите на спешна помощ са посъветвали двамата да потърсят подслон и да изчакат подобрение на времето.

Двамата алпинисти са откарани в болница "Парини" в Аоста за медицински преглед, като състоянието им е описано като добро.

