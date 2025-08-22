Министърът на здравеопазването на Гърция, Адонис Георгиадис, предизвика бурни реакции, след като похвали работата на държавната здравна система заради лечението на „почти мъртъв“ новозеландски милиардер в публична болница в Атина, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Тази седмица Георгиадис заяви, че мъжът е бил отказан от частната си застраховка поради тежестта на травмите след инцидент с АТВ на остров Миконос. Според медиите пострадалият е Питър Грийнууд, основател на фирмата за плащания в реално време Volt. „Той е сериозно ранен,“ каза Георгиадис пред Skai TV. „Гръцката държавна здравна система направи това, което една от най-големите частни застрахователни компании на света не можа.“

Служители от болница Никая, където Грийнууд е транспортиран за спешно лечение, контрираха, че ежедневно стават свидетели на смъртни случаи „които можеха да бъдат спасени“, ако държавната спешна помощ не беше толкова „недокомплектована“.

Министерството на здравеопазването съобщи, че са били необходими над 20 минути, за да достигне линейка до плаж в северната част на Халкидики, където консервативният политик Апостолос Весиропулос е получил инфаркт. 59-годишният мъж по-късно почина в болницата.

Гръцките здравни синдикати многократно предупреждават, че хроничният недостиг на финансиране на държавните болници и здравни центрове натоварва персонала и застрашава живота на пациентите.

По-рано през август 34-годишната дъщеря на бившия премиер Антонис Самарас почина след съобщен епилептичен пристъп. Болницата в Атина, Сисманоглео, където първоначално е приета, не е могла да се справи решително с проблема и е поискала прехвърляне.

През октомври дузина лекари от североизточния град Драма заплашиха с оставки, за да привлекат внимание към недостига на персонал. А през януари четирима души бяха ранени при падане на кабинка на асансьор в болница на Хелънския Червен кръст в Атина.

Георгиадис отхвърли критиките към здравната система, която претърпя масови съкращения на бюджета след дълговата криза през 2010 г. Той атакува и проучване на Евростат, според което почти 22% от гърците не са имали достъп до необходимата медицинска помощ – най-високият дял в Европейския съюз, където средното е 3,6%. „Това е просто анкета... напълно погрешна,“ заяви Георгиадис.

Министърът добави, че сред около 3 000 потребители на публични здравни услуги, участвали в кампания за оценка през юли, 75% са заявили, че са доволни от предоставеното им лечение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK