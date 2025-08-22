От 1 септември зрителите на bTV отново ще започват и завършват деня си с най-актуалните публицистични формати - „Тази сутрин“ и „Лице в лице“, които се завръщат в националния ефир с нов сезон.

Сутрешният блок „Тази сутрин“ подновява своето излъчване в първия ден на септември в обичайния си час - 05:57 часа.

Екипът на едно от най-харесваните делнични предавания подготвя разнообразна програма с полезни потребителски материали, ангажиращи дискусии с интересни гости, както и преки включвания от мястото на най-актуалните събития.

Водещите Златимир Йочев и Мария Цънцарова ще разговарят със своите събеседници по важните политически и обществени теми в най-гледаното време между 08:00 и 09:30 часа, задавайки развитието на новините през деня.

Нов акцент в структурата на предаването през сезона е седмичната рубрика „Търсим отговорите“ с автор Мария Савкова. Тя е посветена на важни здравни, образователни и социални въпроси, като ще включва и по-леки, но съществени за зрителите сюжети - като например качеството на храната в детските учебни заведения, влиянието на мобилните устройства върху здравето на подрастващите, финансирането и условията на труд в здравната система, и много други. Рубриката ще се излъчва всяка сряда след 08:30 часа.

Като опитен социален и здравен журналист, Мария Савкова ще представя в студиото различни теми, базирани на нейни журналистически разработки, както и на зрителски сигнали.

Златимир Йочев ще води дискусията по значимите ежедневни проблеми в панелната дискусия на предаването „Първа аларма“. В нея зрителите ще продължат да виждат и две добре познати лица - Петя Дикова, водеща на новия сезон на COOLt, както и Мария Савкова, която също ще се включва активно в разговорите.

Метеорологичната рубрика „Времето на проф. Георги Рачев“ продължава всеки вторник и петък след 07:30 часа, когато зрителите ще научават повече за времето, както и любопитни факти за климата и природата.

По традиция аудиторията на bTV участва активно в създаването на съдържание. Зрителите могат да изпращат своите въпроси и сигнали по имейл, през платформата „Аз, репортерът“ или да споделят мнението си чрез QR код на Kazva.bg.

Цветанка Ризова, един от най-емблематичните публицисти у нас, се завръща като водеща в новия, четиринадесети сезон на „Лице в лице“ на 1 септември. Предаването се излъчва традиционно всеки делничен ден от 17:20 часа.

През годините „Лице в лице“ се утвърди като пространство за важните въпроси към „главните“ герои на деня и продължава да бъде такова и през новия сезон.

Водещата Цветанка Ризова ще води сериозните разговори за политика, социални теми, култура и други значими проблеми в обществото, където любопитството е „вратата“, през която зрителят преминава, за да научи повече. Актуалните въпроси от деня ще намират продължение и в аналитичния сегмент „Лице в лице след Новините“, който се излъчва всяка делнична вечер от 19:50 часа, веднага след централната емисия на bTV Новините.

