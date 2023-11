В 7 ч. тази сутрин влезе в сила 4-дневното примирие между Израел и „Хамас“, след като беше отложено с ден.

Договорена е размяна – ислямистката организация ще освободи 50 израелски заложници, а Тел Авив – 150 палестински затворници.

Първата група от 13 пленници ще бъдат освободени в следобедните часове, съобщи говорител на катарското външно министерство (примирието беше договорено с посредничеството на Катар и САЩ).

Говорителят на израелската армия Даниел Хагари уточни, че Израел е получил списък с имена на жените и децата, държани от „Хамас“, които се очаква да бъдат освободени днес.

Израелският министър на отбраната Йоав Галант предупреди, че интензивните военни действия в Ивицата Газа ще продължат поне още два месеца след края на краткото примирие.

„Хуманитарната пауза е временна. Северната част на Ивицата Газа е опасна военна зона и е забранено да се движите на север. За вашата безопасност трябва да останете в хуманитарната зона на юг“, предупреди Авичай Адри, говорител на израелските отбранителни сили.

Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:



”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I