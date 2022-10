Горещите вълни са се превърнали в неизбежна опасност за здравето на милиони души, но нови данни на УНИЦЕФ показват, че до 2050 г. те ще засегнат почти всяко дете на Земята.

Поне половин милиард младежи вече са изложени на голям брой горещи вълни, което ги поставя в първите редици на изменението на климата, отбелязва агенцията на ООН.

Според оценките до средата на този век повече от два милиарда деца ще бъдат изложени на "по-чести, по-продължителни и по-тежки" горещини.

The last seven years have been the hottest on record.



According to a new @UNICEF report, children everywhere will be exposed to high heatwave frequency by 2050.



The climate crisis is a child rights crisis.