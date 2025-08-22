Тир и лек кола са се ударили на Е-79 при изхода на Монтана в посока Враца.

От МВР съобщават, че при инцидента е пострадала жена, която е пътувала в лекия автомобил. Пострадалата е транспортирана за преглед в лечебно заведение

Движението е блокирано в двете посоки в района на старата "Камгарна фабрика".

Дълги тапи са се образували и в двете посоки.

Пътят остава затворен, съобщава обществената телевизия.

