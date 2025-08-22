Турист беше изваден насила от водата и закопчан с белезници от жандармеристи в румънския черноморски курорт Венус (Венера), след като отказал да излезе от морето въпреки издигнатия червен флаг на плажа, съобщава телевизия Диджи 24.

На мъжа е наложена глоба от 494 евро.

Инцидентът е станал тази сутрин на плаж в курорта Венус в окръг Констанца, където бил издигнат червен флаг, забраняващ влизане в морето.

Спасителите са поискали помощ от жандармеристите, след като туристът отказал да излезе от водата въпреки многократните им призиви. Органите на реда са били принудени да му поставят белезници, тъй като мъжът не искал да се легитимира.

Става дума за 69-годишен мъж от Букурещ, който в крайна сметка е бил глобен заради пренебрегването на червения флаг и заради отказа му да се легитимира.

В окръг Констанца е в сила жълт код за силен вятър, а метеоролозите посочват, че поривите може да достигнат 50-70 километра в час. Морето е бурно, с големи вълни, а теченията са силни, отбелязва телевизията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK