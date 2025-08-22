Родителите на 7-месечно бебе, което е изчезнало от повече от седмица, са арестувани за убийство, обявиха властите в Калифорния, пише ABC News.

Емануел Харо е обявен за изчезнал на 14 август около 19:47 ч. местно време, след като майката на детето съобщила, че е била нападната пред магазин.

Джейк и Ребека Харо са арестувани в дома си. Двамата са видени за последно да напускат Върховния съд за непълнолетни в Ривърсайд в сряда.

Официални лица по-рано заявиха, че не могат да „изключат престъпление“ в изчезването на детето, тъй като изявлението на майката съдържа несъответствия.

Майката по-рано е заявила, че докато е стояла до колата си и е сменяла памперса на детето, е била нападната от неизвестен мъж и е загубила съзнание.

Когато се е събудила, детето вече го е нямало, е заявила майката пред официалните власти.

На мястото на инцидента са били изпратени кучета за проследяване по миризма, но 7-месечното бебе не е открито.

Майката и бащата са разпитани впоследствие.

След това властите заявиха, че „не могат да изключат престъпление в изчезването на Емануел“. Оттогава се провеждат „обширни“ претърсвания в районите на Юкайпа и Кабазон, а също така са издадени „няколко заповеди за претърсване на дома на семейството“.

Властите също така преглеждат „голямо количество видеозаписи от камери за наблюдение“ от районите, които представляват интерес.

В интервю за телевизионния канал KABC в Лос Анджелис в събота майката на детето описа сина си като „щастливо момче“ и умоляваше този, който го държи, да ми ѝ върне.

Автомобилът на бащата е конфискуван във вторник като доказателство в рамките на разследването.

Детето все още се издирва.

