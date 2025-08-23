В събота – 23 август, времето ще бъде предимно слънчево повечето райони от страната.

Над източните и южните райони ще има временни увеличения на облачността и в следобедните часове, главно в планините на Южна България, ще превали и прегърми.

Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 26°

Пловдив – 31°

Варна – 28°

Бургас – 29°

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 13°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°.

През следващите два дни ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка.

В неделя вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад, а в понеделник ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

