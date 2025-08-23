След Вашингтон и градовете Чикаго и Ню Йорк ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда и ще станат „безопасно“.

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес и БТА.

Миналата седмица американският президент заяви, че престъпността в столицата на САЩ е изляза извън контрол и разположи по улиците на Вашингтон служители на Националната гвардия и федерални агенти.

„Както знаете, постигнах отлични резултати сред чернокожото население и те искат да се случи нещо. Затова мисля, че Чикаго ще бъде следващата ни цел, а след това ще помогнем и на Ню Йорк“, заяви Тръмп от Овалния кабинет.

Кметът на Чикаго Брандън Джонсън каза, че се отнася сериозно към изказването на Тръмп, но добави, че не е получил официално известие от федералното правителство, че ще в града ще бъдат разполагани военни части или че се очакват някакви други извънредни мерки.

Кметът на Чикаго определи подхода на Тръмп като „некоординиран, неоправдан и нездрав“.

„Има много неща, които федералното правителство може да направи, за да ни помогне да намалим престъпността и насилието в Чикаго, но изпращането на военни не е едно от тях“, добави Джонсън.

Ню Йорк също отчита постоянен спад на насилието през последните десетилетия и в момента броят на убийствата там е сравнително малък спрямо останалите големите американски градове, отбелязва Ройтерс.

Тръмп заплаши и с намеса на федералното правителство също и управлявания от демократите Сан Франциско.

