Четирима души бяха ранени в южната префектура Окинава в Япония при приближаването на тайфуна "Тапа". Някои видове транспорт бяха спрени, съобщи РИА Новости.

Автотранспортът на остров Окинава бе отменен, няколко участъка от държавните пътища бяха блокирани в южната част на острова.

Typhoon Tapah threatens heavy rain and strong winds for large parts of Japan - The Japan Times https://t.co/bm9EiQEuk6 pic.twitter.com/smG5BdO236