Въоръжено нападение в италианската католическа църква „Санта Мария“ в Истанбул. Двама маскирани са открили стрелба по време на неделната служба. Убит е един мъж, съобщи Ройтерс.

Нападението е станало около 8:40 ч. местно време. Убитият е с инициали К. Т. Той е присъствал на службата в църквата в кв. Саръйер и е бил мишена на стрелците, съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая, който осъди нападението.

Жертвата е турски гражданин и нападателите са стреляли само по него. Няма други пострадали, допълни губернаторът на Истанбул Давут Гюл.

Не е ясно какъв е бил мотивът за нападението и защо жертвата е била набелязана. На кадри от мястото се виждат няколко полицейски коли и линейка пред църквата.

Two gunmen attack an Italian church in Istanbul’s Sariyer, targeting one of the attendees and killing him/her pic.twitter.com/WeuoTS24fx