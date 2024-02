Руският президент Владимир Путин подари на севернокорейския лидер Ким Чен Ун луксозен автомобил, произведен в Русия.

Лимузината е била доставена на топ сътрудниците на Ким от руската делегация в неделя, съобщиха държавните медии в Пхенян.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-късно потвърди подаръка и каза, че това е пълноразмерен луксозен седан „Аурус“, подобен на този, който използва самият Путин.

„Аурурс“ е производителят на луксозни автомобили, основан през 2018 г., за да произвежда официалните държавни автомобили на Русия.

Смята се, че Ким Чен Ун е фен на автомобили и има колекция от луксозни чуждестранни возила. Сестрата на Ким Йо Чен каза, че „подаръкът служи като ясна демонстрация на специалните лични отношения между висшите лидери“ на двете страни, цитирана от севернокорейската държавна информационна агенция KCNA.

Министерството на външните работи на Южна Корея обаче заяви, че подаръкът нарушава санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Северна Корея, които забраняват доставките на определени категории превозни средства, включително луксозни автомобили.

След нахлуването в Украйна, Русия и Северна Корея изградиха близки отношения помежду си. Този подарък е още един знак за затопляне на връзките между двете страни. Руският президент посрещна севернокорейския лидер на космодрума „Восточний“ в руския Далечен изток миналия септември, което беше първото му пътуване в чужбина от четири години.

По време на това посещение севернокорейският лидер инспектира собствената лимузина „Аурус Сенат“ на Путин и беше поканен да се качи на задната седалка. Двамата си размениха и оръжия като подаръци.

Смята се, че Северна Корея доставя на Русия артилерия, ракети и балистични ракети за войната, въпреки международните санкции срещу двете страни, пише Би Би Си. И двете страни отричат да нарушават санкциите.

