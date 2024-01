13-годишно момче стана първият играч, победил класическата видеоигра „Тетрис“ на „Нинтендо“ 34 години след пускането ѝ на пазара.

Тийнейджърът от Оклахома Уилис Гибсън публикува в канала си в YouTube видеоклип с момента, в който достига ниво 157, което води до срив на играта.

Преодоляването на играта му отнема само 38 минути, пише Би Би Си. След края на играта 13-годишният Уилис не може да повярва и заявява: „Ще припадна, не си усещам пръстите“.

Тийнейджърът, който в YouTube се подвизава под името Blue Scuti, играе играта от 11-годишен и е участвал в няколко геймърски турнира.

„Когато започнах да играя тази игра, никога не съм очаквал, че някога ще срина играта или ще я победя“, споделя той в канала си в YouTube.

