Пациентка с болестта на Паркинсон свири на кларинет, докато лекари извършват дълбока мозъчна стимулация за овладяване на симптомите. Това позволи на хирурзите да видят и "чуят" незабавните резултати от интервенцията.

65-годишната Дениз Бейкън от Кроубъро, Източен Съсекс, пенсиониран логопед, страда от забавени движения (брадикинезия) и мускулна скованост – симптоми на болестта на Паркинсон. Диагностицирана е през 2014 г. Заболяването повлияло на способността ѝ да ходи, плува, танцува и да свири на любимия си кларинет.

По време на четиричасовата операция в болницата „Кингс Колидж“ професор по неврохирургия Кейумарс Ашкан (MBE) извършил дълбока мозъчна стимулация – хирургична процедура, прилагана при пациенти с двигателни разстройства, устойчиви на лечение, като болестта на Паркинсон – за да имплантира електроди в мозъка на Дениз.

Подкрепян от екип специалисти – невролог, невропсихолог, както и медицински сестри по DBS и операционни сестри – професор Ашкан свързал електродите с генератор на електрически импулси, подобен на пейсмейкър, който подава електрически сигнали, за да промени мозъчната активност и да намали симптомите на Дениз.

Резултатите били моментални още на операционната маса. Движението в пръстите на Дениз се подобрило веднага, което ѝ позволило да свири на кларинет с много по-голяма лекота.

„Дълбоката мозъчна стимулация, при която стимулиращи електроди се поставят в дълбоките структури на мозъка, е отдавна утвърдена процедура за подобряване на двигателните симптоми при пациенти с такива разстройства.", разказва професор Ашкан обяснява.

След като електродите бяха поставени в лявата страна на мозъка, токът беше включен и веднага се забеляза подобрение в движенията на дясната ѝ ръка. Същото се случи и с лявата страна, когато имплантирахме електроди в дясното полукълбо.

"Тъй като Дениз е страстен кларинетист, ѝ беше предложено да донесе своя кларинет в операционната, за да видим дали процедурата ще подобри способността ѝ да свири – една от основните ѝ цели за операцията. Бяхме във възторг, когато видяхме незабавно подобрение в движенията на ръцете ѝ и съответно в свиренето ѝ, веднага щом започна стимулацията", казва още Ашкан.

Любителката музикант Дениз, която е свирила в концертния оркестър на Източен Гринстед, спряла преди пет години заради симптомите на Паркинсон. По време на операцията е получила локална упойка, за да бъде обезчувстван скалпът и черепът ѝ (самият мозък няма рецептори на болката), но останала в съзнание през цялата процедура, за да могат лекарите да наблюдават симптомите ѝ.

„Спомням си как дясната ми ръка започна да се движи много по-лесно, след като беше включена стимулацията, и това веднага подобри способността ми да свиря на кларинет – бях възхитена.

Вече усещам подобрение и в походката си, и с нетърпение очаквам да се върна в басейна и на сцената, за да видя дали и там имам напредък", споделя Дениз.

Дениз избрала акумулаторен тип батерия за генератора, имплантиран в гърдите ѝ, която може да издържи до 20 години преди да се наложи подмяна. Устройството подава непрекъснат електрически ток към мозъка ѝ, като иновативният генератор може да следи мозъчната активност и автоматично да регулира стимулацията при нужда.

