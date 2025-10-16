Лекари извадиха играчка от белия дроб на 3-годишно дете (ВИДЕО)

В Парагвай лекари успешно извадиха пластмасова свирка, заседнала в белия дроб на 3-годишно момиченце от град Санта Роса дел Агуарай в Парагвай. Играчката се е оказала в един от бронхите на детето, след като то я е погълнало по време на рожден ден.

Инцидентът е станал, докато момиченцето участвало в празненство, на което децата играели с различни играчки след разбиването на пинятата. Детето взело малка пластмасова свирка и започнало да свири с нея, но скоро след това започнало да се задъхва.

Майката първоначално потърсила помощ в местна клиника в Санта Роса дел Агуарай, където лекарите предположили, че става дума за алергична реакция. След като обаче забелязала, че детето издава звуци, наподобяващи тези на свирка, жената веднага го закарала в болница. Оттам пациентката била транспортирана до Националния институт по респираторни заболявания (INERAM) в столицата Асунсион.

Медицинският екип, ръководен от пулмолога д-р Карлос Мориниго, успял да отстрани чуждото тяло без усложнения. Според лекарите навременната реакция на майката е предотвратила по-тежки последствия.

