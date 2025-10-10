В продължение на десетилетия жена страда от неконтролируеми пристъпи на смях, но без да изпитва радост. Този странен симптом, който се появил в детството ѝ, не можел да бъде озаптен.

Въпреки многобройните консултации, никой лекар не е могъл да постави диагноза.

Наскоро мозъчно сканиране разкрива причината за това странно състояние.

На 31 години жената решава да се консултира с екип от невролози, на които описва подробно тези пристъпи на смях - всеки епизод започва с чувство на тревожност, което стяга гърдите ѝ, последвано от неконтролируем, безутешен смях, който ѝ пречи да говори или дори да преглъща.

Пристъпите продължават няколко секунди и се появяват почти всяка сутрин, малко след събуждане, посочва научното списание Life Sciences.

Като дете пристъпите на смях били много по-дълги – понякога траели няколко минути, и много по-чести - до седем пъти на ден, включително по време на сън. Родителите на момичето смятали, че го прави нарочно, и го молели да спре.

Специалисти откриват, че с напредването на възрастта честотата на пристъпите намалява и че те се контролират по-лесно.

Магнитно-резонансна томография (ЯМР) и електроенцефалограма (ЕЕГ) не разкриват нищо необичайно.

Но подробно проучване на видеоклипове с пристъпите в крайна сметка води лекарите до изключително рядка диагноза - „желастични пристъпи“, патологични пристъпи на смях, произтичащи от електрически неизправности в мозъка, понякога свързани с форми на епилепсия.

Тези пристъпи обикновено са локализирани в специфична област на мозъка и могат също да доведат до гримаси, мърморене или неконтролируеми движения на устните.

По време на втори ЯМР специалистите идентифицирали аномалия в хипоталамуса. Тази структура играе ключова роля в регулирането на нашето тяло и хормонална система.

Екипът открива в пациентката хипоталамичен хамартом - вид доброкачествен тумор, който се появява по време на феталното развитие, с размери едва 5 мм.

Докато конвенционалните антиепилептични лечения, тествани върху пациентката, се оказват неефективни, по-малкото и по-леки пристъпи на смях, карат лекарите да решат, че не е необходима по-нататъшна намеса.

Пациентката може да се смята за късметлийка - страдащите от това състояние обикновено са склонни към много по-тежки припадъци.

При децата лезията може да доведе до нарушения в развитието, да ускори пубертета или да причини много инвалидизиращи епилептични припадъци. Тук липсата на когнитивно увреждане и очевидно спонтанната ремисия на припадъците са още по-забележителни.

