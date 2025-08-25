dalivali.bg
Готварско олио, използвано от милиони, ускорява развитието на раковите клетки

Ново проучване разкрива, че промени в храненето могат да забавят развитието на тумори

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:47 ч. 25.08.2025 г.

Използването на популярно готварско олио ускорява развитието на рак на простата, показва ново проучване на Калифорнийския университет, цитирано от британските медии. Учените наблюдавали 100 мъже с ранен стадий на заболяването в продължение на година.

Оказало се, че тези, които консумирали по-малко растителни олиа и повече храни като сьомга, имали по-бавно растящи тумори в сравнение с хората на стандартна диета.

Семенните олиа – като рапично, царевично и от памуково семе – съдържат много омега-6 мазнини, които според изследванията повишават възпалителните процеси и така да улесняват разпространението на ракови клетки. За разлика от тях, рибените мазнини са богати на омега-3, които предпазват от възпаления и подпомагат имунната система.

Рекордно нисък добив на слънчоглед: Олиото може да поскъпне

Ръководителят на изследването, проф. Уилям Аронсън от Медицинския факултет на UCLA, обяснява: „Нашите резултати показват, че нещо толкова просто като промяна в диетата може да забави растежа на рака и да удължи времето преди да се наложат по-агресивни терапии.“

Въпреки това водещите медицински институции в САЩ твърдят, че семенните олиа са безопасни и не са пряко свързани с рак или други заболявания. Но общественият дебат се засилва, подхранван от публични фигури като Робърт Ф. Кенеди-младши, който обвинява олиата за „епидемията от затлъстяване“.

Новото проучване идва само дни след друго изследване на Университета на Южна Флорида, което свърза семенните олиа с увеличаването на случаите на рак на дебелото черво при младите хора.

Учените подозират, че тези мазнини са опасни по два начина: първо – засилват възпалителните процеси, които подпомагат растежа на тумори, и второ – отслабват способността на организма да се бори с тях.

За една година: 34% ръст на цената на маслото

В рамките на проучването половината пациенти били поставени на диета с малко омега-6 и повече омега-3, а другата половина продължила обичайния си режим. Това означавало да намалят пържени храни, чипс и тестени изделия и да увеличат консумацията на риба тон и сьомга. Калориите били приблизително еднакви, но съотношението на мазнините било различно.

След една година туморите били изследвани. При пациентите на диета признаците за агресивност на рака намалели с 15%, докато при тези на стандартна западна диета те се увеличили с 24%. „Тази разлика ясно показва, че промяната в храненето може да помогне за забавяне на растежа на рака и дори да отложи необходимостта от по-тежки терапии,“ казва д-р Аронсън.

Изследователите обаче уточняват, че са нужни допълнителни проучвания, преди да се направят категорични заключения. По принцип лекарите съветват да се следва балансирана диета, а не да се изключват напълно цели групи храни.

