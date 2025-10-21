Учените са открили мощен и неочакван нов съюзник в борбата срещу рака: ваксината срещу COVID. Пациенти, борещи се с напреднал рак на белия дроб или кожата, които са получили ваксина с мРНК срещу COVID в рамките на 100 дни от началото на имунотерапията, са живели значително по-дълго от тези, които не са я получили, според новаторско проучване на екипи в САЩ, пише Индипендънт.

Изследователите заявиха, че откритието може да бележи повратна точка в повече от десетилетие на изследвания в областта на леченията на базата на мРНК, предназначени да събудят имунната система срещу рака, и може да бъде „значителна стъпка“ към труднодостижимата цел за универсална ваксина срещу рака.

Резултатите се базират на анализ на повече от 1000 пациентски досиета, проведен от Университета на Флорида и Университета на Тексас MD Anderson Cancer Center, където пациентите са били лекувани.

Текущите резултати са предварителни, заявиха екипите, но ако бъдат потвърдени в клинично проучване, което в момента е в процес на разработване, то „може да има широко клинично въздействие“.

„Резултатите са изключителни. Това може да революционизира цялата област на онкологичната грижа“, заяви старшият изследовател д-р Елиас Сайур, педиатър-онколог в Университета на Флорида.

„Бихме могли да разработим още по-добра неспецифична ваксина за мобилизиране и възстановяване на имунния отговор, по начин, който по същество би могъл да бъде универсална, готова за употреба ваксина срещу рак за всички пациенти с онкозаболявания.“

Проучването включваше данни за 180 пациенти с напреднал рак на белия дроб, които са получили COVID ваксина в рамките на 100-дневен период преди или след започването на имунотерапия с лекарства. Междувременно 704 души, които не са получили ваксината, са били лекувани със същите лекарства. Получаването на имунния препарат е било свързано с почти удвояване на средната продължителност на преживяемостта – от 20,6 месеца на 37,3 месеца.

По същия начин, сред пациентите с метастатичен меланом – тези, при които ракът се е разпространил от първоначалното си място, обикновено кожата, към други части на тялото – 43 от тях са получили ваксина в рамките на 100 дни от започването на имунотерапията, докато 167 пациенти не са получили ваксина. С ваксината средната преживяемост се е увеличила от 26,7 месеца до 30-40 месеца, са установили изследователите.

Към момента на събиране на данните някои пациенти все още са били живи, което означава, че ефектът от ваксината може да е дори по-силен.

Получаването на не-мРНК ваксини срещу пневмония или грип не е довело до промени в продължителността на живота, заяви екипът.

При рак на белия дроб и кожата лекарите обикновено ангажират имунната система с лекарства, предназначени да разпознават и атакуват раковите клетки по-ефективно, обясниха изследователите. Въпреки това, в напредналите стадии на заболяването повечето пациенти не реагират добре и често са изчерпали другите възможности за лечение, като лъчетерапия, хирургия и химиотерапия.

„Един от механизмите, по които това работи, е, че когато се даде мРНК ваксина, тя действа като сигнал, който започва да премества всички тези имунни клетки от лошите области, като тумора, към добрите области, като лимфните възли“, каза д-р Сайур.

За да подкрепят своите открития, изследователите от Университета на Флорида повториха ефекта при мишки. Те комбинираха имунотерапевтични лекарства с мРНК ваксина, насочена срещу COVID, което показа, че могат да превърнат неотзивчивите ракови заболявания в отзивчиви, като по този начин предотвратяват растежа на тумора.

„Резултатите от това проучване демонстрират колко мощни са всъщност лекарствата с мРНК и че те революционизират лечението на рака“, казват учените.

„Въпреки че все още не е доказано, че има причинно-следствена връзка, това е типът полза от лечението, към която се стремим и която се надяваме да видим при терапевтичните интервенции – но рядко се случва“, каза д-р Дуейн Митчъл, директор на Института за клинични и транслационни науки на УФ.

„Мисля, че спешността и важността на потвърдителната работа не могат да бъдат преувеличени.“

Резултатите от изследването на екипа бяха представени тази седмица на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология 2025 в Берлин.

Откритието идва няколко седмици, след като американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши неправилно заяви, че мРНК ваксините са неефективни, като се опита да оправдае неотдавнашното решение на Министерството на здравеопазването и социалните услуги да отмени финансирани от правителството изследователски проекти на стойност 500 млн. долара (374 млн. лири) за разработване на нови ваксини, използващи тази технология.

