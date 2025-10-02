Ново изследване, ръководено от Националния институт по здравеопазване на САЩ (NIH), установи, че един COVID симптом може да ни съпровожда през целия ни живот, пише Индипендънт.

Загубата на обоняние след инфекцията може да бъде трайна.

Въпреки че отдавна е известно, че вирусът засяга способността да усещаме миризми, това проучване показва, че при някои хора тази способност може никога да не се възстанови напълно.

Основни резултати от изследването:

80% от хората, които съобщават за промени в обонянието си две години след инфекцията, показват лоши резултати при клиничен тест за разпознаване на миризми.

Снимка: iStock

Около 1 от 4 участници с такива оплаквания имат тежко увредено обоняние или пълна загуба на способността да усещат миризми.

Участниците са били подложени на тест за разпознаване на 40 различни аромата, всеки от които е трябвало да бъде идентифициран от списък с възможни отговори.

Защо това е проблем?

Според д-р Леора Хорвиц, съавтор на проучването, загубата на обоняние може да повлияе сериозно на физическото и психическо здраве:

„Не усещате дим. Не усещате изтичане на газ. Не разпознавате развалена храна. Загубата на обоняние е реален риск в ежедневието.“

Това също може да доведе до намален апетит, недохранване и социална изолация. Загубата се дължи на възпаление на обонятелната система, предизвикано от самата инфекция с вируса.

Може ли обонянието да се възстанови?

Изследователите работят по възможни терапии, включително:

Суплементи с витамин A

Олфакторна тренировка – вид „физиотерапия“ за обонянието, при която мозъкът се „обучава“ отново да разпознава миризми

Но д-р Хорвиц предупреждава: „Възстановяването може никога да не се случи. Не знаем със сигурност — но напълно е възможно някои хора никога да не си върнат обонянието.“

Новият COVID вариант: Stratus

Тези открития съвпадат с разпространението на нов вариант на COVID-19 във Великобритания, наречен Stratus, който има две подвариации – XFG и XFG.3.

Световната здравна организация е обявила XFG за „вариант под наблюдение“.

Степента на опасност за глобалното здраве остава ниска. Вариантът не е по-сериозен или смъртоносен, а сегашните ваксини се очаква да бъдат ефективни срещу него.

