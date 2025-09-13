dalivali.bg
Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане. Без доказателства трябва да бъде освободен
В памет на загиналите мотористи: Масово нощно каране в София тази вечер

Николай Василев за "счетоводните шмекерии" на държавата: Ние в комунизъм ли живеем в момента?

Кремъл обяви „пауза“ в преговорите за мир между Русия и Украйнa

Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

Италианците – без лятна почивка: Заради по-скъпи наеми, ресторанти и услуги

Сменя стрелки и сигнализира за идващи влакове: Как един бабуин се превръща в служител на месеца?

„Да изчистим България заедно“: Екипът на летище „Васил Левски“ преобрази столично училище
Светът

Служители на Тръмп свързват ваксините срещу COVID-19 със смъртта на деца

Това разтревожи учените

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  10:15 ч. 13.09.2025 г.

Решението да се свържат ваксините срещу коронавируса със смъртта на 25 деца тревожи професионалните учени, които твърдят, че ваксините са били подробно проучени.

Служители на Тръмп в областта на здравеопазването планират да свържат COVID ваксините със смъртта на 25 деца, тъй като обмислят да ограничат кои американци трябва да си ги поставят.

Снимка: iStock

Това твърдят четирима души, запознати със ситуацията, които са говорили при условие за анонимност, за да опишат поверителна информация, пише washingtonpost.com.

Констатациите изглежда се основават на информация, подадена до федералната система за докладване на нежелани реакции към ваксини (VAERS), която съдържа непотвърдени доклади за странични ефекти с ваксини, подадени от всеки, включително пациенти, лекари, фармацевти или дори някой, който е видял доклад в социалните медии. Центровете за контрол и превенция на заболяванията подчертават, че базата данни не е предназначена да оценява дали ваксината е причинила смърт, което е заключение, което изисква задълбочени проучвания от страна на учени и специалисти по обществено здраве.

Здравните служители на Тръмп планират да включат твърденията за детските смъртни случаи в презентация следващата седмица пред влиятелна група съветници на CDC, която обмисля нови препоръки за ваксината срещу коронавируса, които засягат достъпа до ваксините и дали те са безплатни.

„Вариант на Франкенщайн“: СЗО сигнализира за нова мутация на COVID-19

Планът е разтревожил някои професионални учени, които твърдят, че ваксините срещу коронавируса са били подробно проучени, включително при деца, и че опасностите от самия вирус се подценяват. Докато здравните служители на Тръмп разследват смъртните случаи, свързани с препаратите против вируса, през юни служители на CDC представиха пред същия комитет по ваксините данни, показващи, че от юли 2023 г. са починали най-малко 25 деца, които са били хоспитализирани заради COVID-19. Според служителите тази цифра вероятно е занижена, а от 16-те деца, които са на възраст за ваксиниране, нито едно не е било инжектирано.

Комисарят на Агенцията за храните и лекарствата Марти Макари потвърди миналата седмица пред CNN, че властите разследват сигнали за възможни смъртни случаи на деца, свързани с ваксината, включително чрез преглед на доклади от аутопсии и разпити на семействата. Според здравните власти такъв преглед може да отнеме месеци и не е ясно кога са започнали тези разследвания.

Снимка: Canva

Представянето на случаите на смърт на деца пред Консултативния комитет по имунизационни практики (ACIP) на CDC не е окончателно, според лице, запознато с въпроса, което говори при условие за анонимност, за да опише текущите политически дискусии. Пълната методология за анализа не беше ясна веднага.

„Служителите на FDA и CDC редовно анализират VAERS и други данни за мониторинг на безопасността, и тези прегледи се споделят публично чрез установения процес на ACIP“, заяви в имейл говорителят на HHS Андрю Никсън. „Всички препоръки за актуализирани ваксини срещу COVID-19 ще се основават на най-високите научни стандарти и ще бъдат обсъдени прозрачно в ACIP следващата седмица.“

5 г. след пандемията: Какво все още не знаем за COVID-19?

През август FDA одобри най-новите ваксини срещу коронавируса за хора на възраст 65 години и повече или за хора с рискови фактори за тежко заболяване, но комисията по ваксините на CDC може да препоръча ваксините в по-тесен или по-широк обхват. Комисията обмисля план да препоръча ваксината за хора на възраст 75 години и повече, но да инструктира по-младите хора да се консултират с лекар, преди да се ваксинират, според двама души, запознати с въпроса.

Друга възможност е ваксината да не се препоръчва на хора, които нямат предшестващи заболявания и са на възраст под 75 години, казаха източниците.

Но ограничаването на достъпа за хора на възраст от 65 до 74 години е породило опасения за политическа реакция, каза един федерален здравен служител, пожелал анонимност. Според оценки на CDC, близо 43% от хората в тази възрастова група, както и 13% от децата, са получили версията на ваксината срещу коронавируса за 2024-2025 г.

Много страни не препоръчват ежегодна ваксинация срещу коронавируса за здрави деца, тъй като те рядко умират от COVID-19 и повечето от тях имат леки симптоми.

Снимка: iStock

Американските власти оправдават ежегодните ваксинации с данни, показващи, че бебетата и малките деца са изложени на повишен риск от хоспитализация и че значителна част от хоспитализираните деца нямат съпътстващи заболявания. Те също така заявяват, че ваксините предлагат на децата защита срещу дългосрочни последици от COVID-19.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, дългогодишен критик на ваксините срещу коронавируса, през май нареди на здравните власти да престанат да препоръчват ваксинирането на иначе здрави деца. По-късно CDC инструктира родителите да се консултират с лекар, преди да ваксинират децата си срещу коронавируса. Американската академия по педиатрия препоръчва ежегодни ваксини срещу COVID-19 за всички деца на възраст от 6 до 23 месеца, както и за по-големи деца, ако родителите им искат да ги предпазят.

Срещата на консултативния съвет по ваксините следващата седмица е от решаващо значение, защото препоръките определят дали застрахователите трябва да плащат за имунизациите, аптеките могат да ги прилагат и лекарите са склонни да ги предлагат.

