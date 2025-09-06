Това е голяма надежда в превенцията на СПИН и скоро ще може да се предлага на пазара в Европа.

, наричан Yeytuo на стария континент, на 26 август получи зелена светлина от Европейската комисия. Това инжекционно превантивно лечение представлява голям напредък: две инжекции годишно са достатъчни за ефективност, близка до 100%.

Досега превенцията на ХИВ се основаваше на предекспозиционна профилактика, която изисква приемане на хапче всеки ден по едно и също време за определен период или приемането му при поискване в рамките на определен времеви прозорец преди рисков полов акт, след това на следващия ден и на следващия ден, пише БГНЕС.

Опростеният метод на приложение на Yeytuo дава надежда за по-добра превенция сред рисковите групи от населението, като всяка година в ЕС и Европейското икономическо пространство се регистрират около „25 000 нови положителни случая на ХИВ“. Но зад тази огромна надежда се крие основна пречка: цената на лечението, която би могла да забави мащабното му внедряване.

Ленакапавир, предлаган на пазара в Съединените щати под наименованията Yeztugo или Sunlenca, е разработен от американската фармацевтична компания Gilead Sciences. Въз основа на изследвания върху коничния капсиден протеин на HIV, ленакапавир почти напълно предотвратява по-нататъшна инфекция с вируса.

През декември 2024 г. списание Science го нарече „Пробив на годината “, като похвали неговата новаторска ефикасност в проучвания за профилактична употреба (PrEP). Това признание беше потвърдено миналия юни с одобрението на ленакапавир от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) като първото дългодействащо (шестмесечно) профилактично лечение за ХИВ.

„Това лекарство, прилагано само два пъти годишно, показа забележителни резултати в клинични проучвания, което означава, че може да трансформира превенцията на ХИВ“, каза през юни Даниел О'Дей, главен изпълнителен директор на Gilead Sciences. „Учените от Gilead са посветили живота си на това да сложат край на вируса и с одобрението на FDA за Yeztugo и в сътрудничество с многобройните ни партньори, сега можем да помогнем за осъществяването на тази цел.“

„Това лекарство е изключително, то е най-близкото нещо, което имаме до ваксина“, каза Меган Рани, декан на Училището по обществено здраве в Йейл, пред списание Science, обяснявайки, че е започнала кариерата си в разгара на пандемията от СПИН през 80-те и 90-те години на миналия век. „Това лекарство е отвъд най-смелите мечти, които много от нас биха могли да си представят,“ каза още тя.

В две проучвания (PURPOSE 1 и PURPOSE 2), учените от Gilead демонстрираха , че това лекарство е 100% ефективно в защитата на цисджендър жени от ХИВ. При мъже, които правят секс с мъже или хора с друга полова идентичност (трансджендър мъже и жени и небинарни хора), лекарството е било 96% ефективно.

В списание „Тайм “ през юни д-р Дейвид Хо, професор по микробиология, имунология и медицина в Колумбийския университет, заяви, че „потенциалът му за спиране на епидемията е значителен“.

Това мнение се споделя и от СЗО, която на 13-ата Международна конференция за науката за ХИВ, проведена през юли в Кигали, Руанда, препоръча употребата на инжекционен ленакапавир, „който има потенциала да промени дълбоко глобалния отговор на ХИВ“.

Въпреки това, ентусиазмът за одобрението му от FDA, а след това и от Европейската комисия, е смекчен от въпроса за цената. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ през юни, Gilead Sciences обяви каталожна цена от над 28 000 долара (24 000 евро) на човек годишно в Съединените щати.