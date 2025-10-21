dalivali.bg
София
сега Облачно 11°
21 Облачно 11°
22 Облачно 10°
23 Облачно 10°
00 Облачно
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

"Помпай, помпай, защо спря!?": Заличиха графит в Белград, изобразяваща Новак Джокович

„Помпай, помпай, защо спря?!“ е част от песен, с която Джокович подкрепи антиправителствените протести

Снимка: Инстаграм/pijanistq

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:40 ч. 21.10.2025 г.

Рисунка на човешка фигура върху стена, посветена на световноизвестния тенисист Новак Джокович и разположена в централната част на Белград, беше заличена днес, след като бе залята с черна боя, стана ясно от публикации в социалните мрежи.

Творението е дело на архитекта и активист Андрей Йосифовски, известен като Пианиста, вдъхновено от прочутия жест на Новак, по време на тазгодишния тенис турнир Уимбълдън, наподобяващ помпане на гума, пише БТА.

Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Графитът, на който Джокович е изобразен в тази характерна поза, имаше надпис: "Помпай, помпай, защо спря!?", но в нощта срещу вторник неизвестен извършител го заличи с черна боя.

"Помпай, помпай, защо спря?!" е част от песен, с която Джокович подкрепи антиправителствените протести по време на най-стария и престижен турнир по тенис в света - шампионатът "Уимбълдън".

Последният сервис на Джокович

Авторът на творбата Андрей Йосифовски публикува снимки от боядисаната стена, обвинявайки привърженици на управляващите за вандалския акт.

"Те можеха да заличат само написаното "Помпай, помпай", но да задраскат фигурата на Новак, това наистина не ми е ясно. Значи, те са готови да заличат историята, само и само да управляват. Невероятно е!“, каза Пианиста в коментар пред в. "Данас".

Новак Джокович заживя в Атина

Световноизвестният тенисист Новак Джокович многократно изрази подкрепа за антиправителствените протести в Сърбия, а наскоро обяви, че се мести да живее със семейството си в Гърция.

Джокович прехвърли в гръцката столица Атина и тенис турнира си, след като бе обявен за предател от сръбския президент Александър Вучич, написа в. "Гадзета дело Спорт" през септември.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
25-годишен уби майка си, леля си и сестра си в дома им в бургаско село

25-годишен уби майка си, леля си и сестра си в дома им в бургаско село
Осмокласник наръга с нож 12-годишно дете в столично училище

Осмокласник наръга с нож 12-годишно дете в столично училище
„Душата ми изгоря“: Дядото на загиналия Мартин в катастрофа между Златица и Челопеч

„Душата ми изгоря“: Дядото на загиналия Мартин в катастрофа между Златица и Челопеч
Синът, убил майка си, леля си и сестра си в Люляково, не бил допускан да ги доближава

Синът, убил майка си, леля си и сестра си в Люляково, не бил допускан да ги доближава
Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат (ОБНОВЕНА)

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат (ОБНОВЕНА)
Тази сутрин
Снимка: Треньорката на убития Краси: Щеше да вземе медал. Психолог: Убиецът идва от гето
Треньорката на убития Краси: Щеше да вземе медал. Психолог: Убиецът идва от гето
Снимка: 72 дни до влизането ни в еврозоната: Какъв е опитът на Австрия при въвеждането на валутата?
72 дни до влизането ни в еврозоната: Какъв е опитът на Австрия при въвеждането на валутата?
Снимка: Адв. Емил Георгиев: Решението делото срещу Благомир Коцев да се гледа в София е взето от КПК
Адв. Емил Георгиев: Решението делото срещу Благомир Коцев да се гледа в София е взето от КПК
Лице в лице
Снимка: Второ дете в ареста
Второ дете в ареста
Снимка: Чук срещу прокурор
Чук срещу прокурор
Снимка: Смяната на шилинга с евро
Смяната на шилинга с евро
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система