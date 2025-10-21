25-годишният Фахри Мустафа, убил майка си, леля си и 13-годишната си сестра, не е бил допускан да ги доближава.

Сигнал за тройното убийство е получен от 7-годишно момче, брат на убиеца. То оцелява въпреки нараняването си и успява да избяга от къщата. Детето подава сигнала в полицията.

Момчето е обяснило, че брат му е прострелял семейството му. Нападението е извършено с ловна пушка. Изпратеният патрул на адреса вижда, че къщата гори. В нея са открити три тела.

Заподозреният е избягал след палежа. След това е бил задържан.

„Беше агресивен. Ей така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората“, каза Хайрие, съседка на семейството.

„Семейството беше проблемно. Не се разбираха. Имат дело за развод. Цялото семейство беше в едно бедно положение“, каза Хюсеин Ахмед, бивш кмет на община Руен.

Според кмета на Руен Ахмед Мехмед майката не допускала големия си син в имота, в който са живели, защото той ги е тормозил.

„Явно някакво отмъщение. Не мога да кажа нищо за психическото му състояние. Работил е тук-там, където намери, като общ работник по строителството“, обясни той, цитиран от БНР.

