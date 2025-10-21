bTV разполага с ексклузивни кадри с 25-годишния мъж, задържан за тройното убийство в бургаското село Люляково. Те ни бяха предоставени от "Флагман".

Той беше изведен от кметството в населеното място и отведен към ареста.

С ловна пушка бяха простреляни неговите близки - 73-годишната му леля, 47-годишната му майка, 13-годишната му сестра и 7-годишният му брат.

Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.

Момченцето въпреки нараняването си е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители на полицията в Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.