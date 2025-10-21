25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат в село Люляково, община Руен, област Бургас.

Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.

Момченцето въпреки нараняването си е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители на полицията в Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на Областната дирекция в Бургас извършителят на деянието е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура в Бургас продължават.

