Задържаха 15-годишното момче, намушкало смъртоносно с нож свой връстник в столичен мол. До ареста му се е стигнало малко преди полунощ.

Всичко се разиграва на последния етаж в столичен мол вчера, около 19:30 часа. 15-годишният Краси е намушкан смъртоносно от негов връстник, който по наша информация се казва Георги.

Извършителят бяга, по наша информация - заедно с очевидец на случилото се. Около 3 часа по-късно и двамата са задържани. Като по информация на bTV - очевидецът е разпитан като свидетел и в последствие е освободен.

По информация на bTV двете 15-годишни момчета - Краси и Георги са се познавали. Между тях е възникнал конфликт. За какво обаче - към този момент все още не е ясно.

Снимка: bTV

15-годишният Краси е бил ученик в 10. клас. Спортист и състезател по вдигане на тежести, разказва треньорката му.

Снимка: bTV

„Щяхме да ходим в Карлово. Това му е състезателната карта и снимката, за която той изобщо не успя да стигне до това състезание“, казва Кристиана Колева, треньор по вдигане на тежести.

Родителите на Краси са разведени. На скоро се преместил.

„И отиде при майка си. Преди това беше при баща си. И оттам тръгнаха всички проблеми. Краси беше кротко дете до един момент, в който не се събра с брат си Асен. Който се ожени на 14 години“, каза още Колева.

Вчера също трябвало да е на тренировка, за да се готви за предстоящо състезание. Но не отишъл.

„Не знам какво е правил в този ден в този мол. Чаках го за тренировки. Цяла нощ му звънях и после ми звъннаха да кажат, че той е починал“, обясни треньорката му.

Какво точно се е случило в мола засега не е ясно. По наша информация - жертвата и соченият за извършител са се познавали. Имало и конфликт между тях. Всичко станало за секунди.

Подаден е сигнал на телефон 112. Линейката пристига на 4-ата минута. Но само, за да разбере, че Краси е откаран в болница от свои близки. През това време извършителят бяга.

Снимка: bTV

Около час по-късно близки на Краси се събраха пред „Пирогов“. А след като научиха, че детето е загубило живота си, се преместиха пред СДВР. С искане - извършителят да бъде задържан. Малко по-късно се стигна и до ареста му. По наша информация - в квартал „Христо Ботев“. Дали ще му бъде повдигнато обвинение ще стане ясно по-късно днес.



