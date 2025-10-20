15-годишно момче почина, след като беше намушкано с нож в столичен мол вчера вечерта. По информация на bTV има задържан, съобщиха от СДВР. Предполагаемият извършител също е на 15 години.

Минути след 19:30 ч. в неделя две групи от младежи се спречкват в търговския център на бул. „Александър Стамболийски“. bTV научи от свои източници, че 15-годишен младеж е извадил нож и е наръгал момче от другата компания.

То е откарано в критично състояние в „Пирогов“, където е реанимирано, но въпреки усилията на лекарите е издъхнало.

Близки на загиналото момче се събраха пред спешната болница, след което се преместиха пред сградата на столичната дирекция на вътрешните работи с настояване органите на реда да заловят извършителя.

Разпитани са свидетели.

