Осмокласник наръга с нож 12-годишен в училище в столичния квартал "Христо Ботев", научи bTV. Инцидентът е станал малко след 10:00 часа. Линейка е била изпратена веднага. Пострадалото дете е с дълбока рана в раменната област.

Спешен екип го транспортира към "Пирогов". От СДВР потвърдиха за bTV, че има такъв случай.

Това е пореден случай на агресия между ученици.

Преди дни 15-годишно момче беше намушкано в сърцето в столичен мол от свой връстник. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.

През септември непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково беше задържан, след като стреля с газов пистолет на територията на учебното заведение.

Проверка показа, че изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие.

Очаквайте подробности.

