dalivali.bg
София
сега Слънчево 27°
19 Слънчево 25°
20 Слънчево 22°
21 Слънчево 20°
22 Слънчево 19°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Задържаха ученика от спортното училище в Хасково, стрелял с пистолет в междучасието

Намерили оръжието в раницата му, майката отишла в училището да иска пистолета на сина си

Снимка: Мария Георгиева

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:06 ч. 16.09.2025 г.

Непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е задържан, след като е стрелял с газов пистолет на територията на учебното заведение, съобщиха от Областната  Дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Проверката е показала, че изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие.

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към телефон 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура - Хасково.

Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)

Директорът на училището Силвия Тенчева коментира, че е разбрала за изстрела след третия час днес от деветокласничка.

„Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието", каза тя. Директорът каза, че именно тя е подала сигнала към спешния телефон. Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.

Силвия Тенчева подчерта пред БТА, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът ѝ има някакъв документ за него. Директорът каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката. Като фрапиращ момент обаче тя посочи, че в крайна сметка майката дошла в училището да иска пистолета на сина си.

В спортното училище предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен. Директорът е подала докладна и към Регионалното управление на образованието в Хасково.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Две тежки катастрофи с мощни коли разтърсиха Варна и София: Експерти предупреждават за „снаряди“ на пътя

Две тежки катастрофи с мощни коли разтърсиха Варна и София: Експерти предупреждават за „снаряди“ на пътя
Георги Харизанов за кмета на Варна: Не може човек да стои над 2 месеца в ареста без обвинение

Георги Харизанов за кмета на Варна: Не може човек да стои над 2 месеца в ареста без обвинение
Откриха труп на жена в Гребния канал в Пловдив

Откриха труп на жена в Гребния канал в Пловдив
„Голямо клане“: Безмилостни бомбардировки на Израел над Газа

„Голямо клане“: Безмилостни бомбардировки на Израел над Газа
Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)

Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: Мъжът, заснел мечката в Ловеч: Кучетата я подгониха. На нас ни беше интересно и отидохме към нея
Мъжът, заснел мечката в Ловеч: Кучетата я подгониха. На нас ни беше интересно и отидохме към нея
Снимка: Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
Снимка: Любомир Дацов: Когато работните заплати са нараснали с 25-26% - какво точно очаквате?
Любомир Дацов: Когато работните заплати са нараснали с 25-26% - какво точно очаквате?
Лице в лице
Снимка: Павела Митова и Ивайло Иванов - гости в "Лице в лице"
Павела Митова и Ивайло Иванов - гости в "Лице в лице"
Снимка: МОН поиска по-късен първи учебен час – ще се съобразят ли училищата?
МОН поиска по-късен първи учебен час – ще се съобразят ли училищата?
Снимка: Ваня Григорова: В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв
Ваня Григорова: В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев