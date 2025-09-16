Задържаха ученика от спортното училище в Хасково, стрелял с пистолет в междучасието

Непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е задържан, след като е стрелял с газов пистолет на територията на учебното заведение, съобщиха от Областната Дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Проверката е показала, че изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие.

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към телефон 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура - Хасково.

Директорът на училището Силвия Тенчева коментира, че е разбрала за изстрела след третия час днес от деветокласничка.

„Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието", каза тя. Директорът каза, че именно тя е подала сигнала към спешния телефон. Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.

Силвия Тенчева подчерта пред БТА, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът ѝ има някакъв документ за него. Директорът каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката. Като фрапиращ момент обаче тя посочи, че в крайна сметка майката дошла в училището да иска пистолета на сина си.

В спортното училище предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен. Директорът е подала докладна и към Регионалното управление на образованието в Хасково.

