Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)

В класната стая е имало и други ученици

Мария Георгиева

Публикувано в  15:53 ч. 16.09.2025 г.

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, газов или въздушен.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали.

Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9-и клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който му взема пистолета от раницата. 

Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)
В класната стая е имало и други ученици
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Стрелба училище
Снимка: Мария Георгиева

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска.

Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково.

Непълнолетен ученик от хасковско училище, който е произвел на междучасие изстрел с газов пистолет през прозореца във въздуха тази сутрин е задържан, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел. 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на РП Хасково.

