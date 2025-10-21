Софийският градски съд днес гледа мярката за неотклонение на 15-годишното момче, обвинено в убийството на връстника си Красимир в неделя вечерта в столичен мол.

По искане на Софийската градска прокуратура, магистратите обсъждат налагането на най-тежката мярка – „задържане под стража“. Заседанието се провежда при закрити врата заради непълнолетието на обвиняемия и вече беше временно прекъсвано, след което възобновено.

Служебният защитник на момчето отказа да уточни каква мярка ще поиска пред съда.

Според обвинението тийнейджърът смъртоносно е наръгал в сърцето свой връстник по време на спречкване на третия етаж на търговския център. Оръжието на престъплението е нож с остро острие, иззет от полицията.

Инцидентът предизвика силен обществен отзвук и доведе до обсъждане на мерки за сигурност в училищата и търговските центрове, както и на начина, по който институциите работят с рискови младежи.

Очаква се решението на съда да бъде обявено по-късно днес.

В залата с 15-годишното дете днес влезе и неговия баща. Минути след началото на съдебното заседание, то беше временно прекъснато. Причината - проблеми, свързани с говора на обвиняемия.

Междувременно стана ясно, че Конфликтът между двамата 15-годишни младежи е започнал още пред търговския център.

„Във фаталната вечер конфликта е възникнал извън сградата на мола. Впоследствие влизат вътре, засичат се отново, напрежението ескалира и се стига до фаталния удар“, каза гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“.



Задържаният младеж има няколко криминални регистрации.

„По наше предложение е бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си, водил е предимно скитнически начин на живот“, обясни ст. инспектор Ваня Цонкова, отдел „Детска престъпност“, СДВР.



Заради крехката си възраст, ако бъде осъден, младежът може да получи до 5 години затвор. Затова вчера близки и познати на убитото момче излязоха на протест. С искане за доживотна присъда.

