Момче на 15 години е намушкано в столичен мол и е закарано в „Пирогов“. Това съобщиха за bTV от СДВР.

Малко преди 20 ч. е постъпил сигнал за намушкано момче в мола на бул. „Александър Стамболийски“ в София.

Линейката е пристигнала в търговския център на четвъртата минута след подаването на сигнала, но само, за да установят, че близки на детето са го закарали вече в „Пирогов“.

Става въпрос за спречкване между две ромски компании, които се сбили близо до ескалаторите.

Охраната на мола е реагирала веднага, но в момента когато стигнали до тях, 15-годишният младеж бил намушкан.

Извършителят веднага е избягал и се издирва от СДВР.

Момчето е в тежко състояние, настанено е в детска противошокова зала на „Пирогов“, съобщиха за bTV болницата.

