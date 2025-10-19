15-годишното момче, намушкано в столичен мол, почина, съобщиха за bTV от „Пирогов“.

Въпреки усилията на лекарите, то е издъхнало от раните си, уточниха от лечебното заведение.

Детето беше намушкано при спор между две компании в търговския център на бул. „Александър Стамболийски“ в София около 20 ч.

Извършителят все още се издирва.

На сигнала за раненото дете за четири минути се е отзовала Спешна помощ, но екипът е констатирал, че близките са закарали момчето в „Пирогов“.

В болницата то е постъпило в много тежко състояние и е настанено в детска противошокова зала.

От охранат на мола са опитали да разтърват двете компании, но в момента, в който са пристагнали, момчето е било намушкано. Младежът с ножа веднага е избягал.

