15-годишното момче, намушкано в столичен мол, почина, съобщиха за bTV от „Пирогов“.
Въпреки усилията на лекарите, то е издъхнало от раните си, уточниха от лечебното заведение.
Детето беше намушкано при спор между две компании в търговския център на бул. „Александър Стамболийски“ в София около 20 ч.
Извършителят все още се издирва.
На сигнала за раненото дете за четири минути се е отзовала Спешна помощ, но екипът е констатирал, че близките са закарали момчето в „Пирогов“.
В болницата то е постъпило в много тежко състояние и е настанено в детска противошокова зала.
От охранат на мола са опитали да разтърват двете компании, но в момента, в който са пристагнали, момчето е било намушкано. Младежът с ножа веднага е избягал.
