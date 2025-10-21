15-годишно момче загина след като беше намушкано с нож от друго дете. Фаталният сблъсък между двамата тийнейджъри е станал пред очите на десетки свидетели в столичен търговски център.

Наш екип се среща с един от очевидците – Светла Борисова. Тя, заедно със съпруга си, откарва момчето в спешна болница „Пирогов“.

„Ние отидохме в мола с моя съпруг и внука ми. Паркира мъжа ми на етаж -1, качваме се нагоре и с влизането чуваме много крясъци. Мъжът ми се забърза да види какво става. Качва се нагоре и вижда момчето на земята, пита какво е станало и тълпата, която се събра около момчето, му казаха, че е намушкано с нож“, казва ни тя.

Светла си спомня и ужасяващата гледка:

„Видях много кръв долу. Видях как момчето лежи на земята. Видях, че имаше много хора, нямаше… Аз попитах дали са звъннали на линейка, те казаха „да“, но моят мъж реши, че няма какво да чакаме“.

В този момент Светла решава да докосне момчето по ръката и установява, че то е ледено студено.

„Тогава мъжът ми го взе на ръце от земята и каза на двамата охранители да му съдействат откъде да излезе по-бързо, за да стигне до нашата лична кола и да го закараме момчето. Тогава те ни съдействаха, отвориха врати, асансьори“, спомня си тя.

Така, в колата се качват Светла, мъжа ѝ, момчето и братовчед му.

По думите на Светла в болницата обаче им отказват съдействие.

„Лекарите казаха, че това не е детско отделение, а мъжът ми каза да донесат количка, поне да го заведе той до детското отделение. Мъжът ми тогава взе количката, качи момчето и го бута до интензивното с тичане. Там вече мъжът ми се предаде, като предаде момчето“, казва тя.

А във вчерашния ден Светла и мъжът ѝ, заедно със стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, който беше фатално ранен с нож в столичен мол, излязоха на протест пред СДВР.

Те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца. Заради неговата крехка възраст той може да получи до 5 години лишаване от свобода.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK