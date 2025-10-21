Жена е била нападната от койот в понеделник следобед, докато е била навън с голдън ретривъра на семейството, според видеозапис от камера за наблюдение, който е заснел инцидента.

31-годишната домакиня от Ню Джърси е била в задния двор на къща, която граничи с природен резерват, когато животното я е нападнало, ранявайки я по рамото, ръката, крака и гърба, според видеозаписа.

На видеото се вижда как собственикът на къщата изтичва навън, за да се пребори с койота, който избяга, след като напада и кучето на семейството.

Домашният любимец е добре, но жената ще бъде подложена на лечение за предпазване от бяс, казаха собствениците на къщата пред телевизионния канал WABC, пише ABC News.

„Въпреки че е изключително рядко, койотите са известни с това, че нападат хора. Родителите трябва да наблюдават децата си, дори и в позната среда, като например задния двор“, съветват местни специалисти.“

Според уебсайта си, Отделът за дивата природа на Дирекцията за риболов и дива природа на Ню Джърси получава около 100 обаждания годишно, свързани с койоти.

