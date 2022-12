Койот нападна 2-годишната Ария пред дома ѝ в американския град Лос Анджелис, съобщава Си Ен Ен.

Инцидентът е станал миналата седмица следобяд, след като бащата е прибрал детето от детска градина.

Бащата на детето Ариел Елияхуо заяви, че дъщеря му е трябвало да получи няколко ваксини срещу бяс след нападението.

Видео от охранителна камера показва как койотът тича по улицата, а след това захапва детето и започва да го влачи на тротоара.

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu