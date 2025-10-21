72 дни до влизането на България в Еврозоната. Как другите страни-членки преминават през този процес - проверяваме на място. Екипът ни опътува за Виена, за да разбере с какви проблeми се е сблъскала Австрия, преди присъединяването си и как ги е преодоляла.



Тази година Австрия отбелязва 30 години от членството си в Европейския съюз и 25 от членството си в в Еврозоната.

Снимка: bTV

Хората тук не съжаляват за решението си да сменят австрийския шилинг, който галено наричат алпийския долар, с еврото. В годината на членство инфлацията не се покачва значително, сочат официалните данни, според които от този момент страната бележи бележи само ползи за икономиката.

Австрийците са аристократите на Стария континент и дълго могат да изреждат с какво се гордеят. Музиката на Моцарт, дворците на Виена, приордата на Алпите и дори древните солни мини.



Страната излиза разорена от двете световни войни. През 45-та австрийският шилинг отново става национална валута, а през годините и символ на икономическа стабилност.

Снимка: bTV





През 94-та Австрия провежда референдум с въпрос - да се присъедини ли към Европейския съюз. 66,6 процента казват "Да". Година по-късно членството е факт.

Канцлер е Франц Враницки - един от най-дълго управлявалите след войната и човекът, който заявява, че Австрия трябва да поеме своята част от отговорността за нацисткия режим.

След еврочленството, кабинетът му има един план и той е замяната на австрийския шилинг с евро.



„Разбира се, можете да предположите, че австрийския народ, който страда толкова много във Втората Световна Война и загуби своите спестявания между двете войни, беше изкючително чувстителен по темата, а шилингът към онзи момент им даваше сигурност. Не. Те нямаха никакви съмнения за идентичността си. Но за австрийското правителство беше важна задача да ги убеди, че това ще бъде в тяхна полза. В полза както на бизнеса, така и работниците. Сама разбирате, че това отне няколлко години - две или три - в които ние обяснявахме, обсъждахме, за да вдъхнем спокойствие на хората“, коментира Волфганг Шюсел.

Снимка: bTV





„За мен е определщ моментът, когато в ноща срещу първи януари 2002-ра, бях заедно с Романо Проди , тогава председател на Европейската комисия. Никога няма да забравя как точно в полунощ с чисто нови евробанкноти купихме цветя, червени рози! Може би са били червени български рози, за да отбележим този историчесски за Австрия момент. Признавам, че имаше и сложни моменти, защото пресмятането беше трудно. Забележете едно евро беше 13,76 шилинга....представете си как се смята. Затова беше важно непрекъснато да разясняваме на населението инструментите за пресмянтане. Имахме двойно обозначаване в първите месеци, беше трудно, но се справихме“, каза още той.



В преходния процес се включват всички. Федералната стопанска камара например подготвят различни информационни материали и дори заедно с Националната банка организират Евроавтобус, който тръгва към отдалечените кътчета на страната, за да помогне на населението да обмени в евро спестените под дюшека шилниги.

„Беше предимно маркетингова стратегия, за да покаже на хората как изглеждат евробанкнотите, как да разпознават кои са фалшиви и кои не. Това беше основата му задача. Можеха обаче и да обменят техните спестявания като за цялото това време са обменени над 20 милиона евро“, коментира Кристин Мандл, Австрийска федерална камара.



Днес шилингът и грошът са изложени в специална експозиция в Националната банка на Австрия. А от там заявяват пред екипът ни, че годишната инфлация в странта през 2002-ра, годината на членството, е ДВА процента.

Снимка: bTV





„Имаше много малко жалби за спекула. Наблюдението на цените беше наистина задълбочено. Професионалните съюзи, бизнеса. Всики работехме здраво в посока на това цените да бъдат под контрол“, казва Шосел.



Проверяваме какво помнят от този период самите австрийци.



На пазара във Виена срещахме хора, които признаха, че повече от две десетилетия по-късно на ум пресмят евро в шилинги.

„Имаше контрол, но не успяха да го приложат на 100 процента. + 0210 Дори днес продължавам да пресмятам – ако е 15 евро, в мозъка ми е - о, това е 200 шилинга“, казва Франц Нол, собственик на сергия.



„Първо всичко ще ви се строи по-скъпо....съжалявам, че трябва да ви го кажа...но това е за много кратко. Днес за мен това е най-доброто решение, което сме правили. Това е един от начините да обединим Европа - да бъдем с обща валута. И това че България се присъединява е чудесно!“, посочи Хаймуд Сайдс, адвокат.



На пазара срещаме и българи:



Сънародниците ни признават, че не мислят за връщане в родината.

„Имаме стари клиенти дето казват така. Като дадат еврото и смятат колко шилинга е. Ще помагаме, ама сега като изпращаме сто евро. 200 лева взимат хората... а тогава ще взимат 100 евро“, казва Енвер Мюджетинов от Варна.



Днес властта в Австрия приветства България за решението да се присъедини към Еврозоната от 2026-та.

„Приемането на еврото е наистина важен момент за България, както от гледна точка на икономиката и политиката, така и символично, защото вие влизате в един от най-силните монтерани съюзи в света. Спомням си много добре моментът, в който това се случи за Австрия и ако трябва да направим равносметка - това е история с щастлив край. Това подсили австрийската икономика и туризма, но и отправи сигнал за нашия ангажимент към Европейския съюз“, коментира Бараба Айбингер Мийдл, заместник-министър на финансите на Австрия.

„Ако погледнете данните за Брутрния вътрешен продукт, ще видиете, че това беше период на сериозно покачване. Имаме смайващо увеличаване на брутния вътрешен продукт на човек от населението, след влизането в Евросъюза и Еврозоната“, каза Кристоф Шнайдер, икономист във Федерацията на австрийските индустриалци.

„Не трябва да забравяме че освен притесненията имаме и ползи от това нещо. До сега някой друг взимаше решенията за нас по отношение на лихвените проценти, по отношение на валутния борд така функционира. ЕЦБ решава, ние правим. Сега ние вече ще сме част от евросистемата“, коментира Атанас Пеканов, Австрийски институт за анализи в икономиката.

„За нас това е добре. Защото сега ще мога да си пазарувам с евро в България. И няма да се налага да губя от обмяната на валута“, казва Якоб.

