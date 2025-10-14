България е сред първенците по скок на цените на жилищата в Европейския съюз. Според новия доклад на „Евростат“ страната ни e втора по ръст на цените на недвижимите имоти спрямо миналата година - скокът е с 15,5%.

На първо място е Португалия с поскъпване на имотите от 17 на сто, а след нас е Унгария с 15,1%.



За ситуацията у нас - високото търсене, ниското предлагане, има ли имотен балон и ще се спука ли той - отговорите потърси Станчо Станчев.

Моника купува едностайно жилище в София преди няколко месеца, след едногодишно търсене.

"Цените според мен последната година минаха всякакви граници. Предлага се на пазара за над 100 хил. евро една стая, в която трудно можеш да побереш легло и гардероб", коментира Моника Левиева.

Тя купува желаното от нея жилище след бързо одобряване за кредит, но трудно намиране.

"Много е слабо предлагането, определено е много слабо. В този квартал, в който аз живея, в момента почти няма обяви", казва тя.

Скокът в цените се дължи на високото търсене, ниското предлагане, но и на влизането в Еврозоната - обобщават брокерите на недвижими имоти.

"Когато всичко наоколо поскъпва е нелогично и имотите да не нарастват. От момента, в който разбрахме, че еврото ще се случи... това подейства като една допълнителна инжекция, която задейства купувачите", коментира Ралица Ценова - брокер.

За разлика от България, Португалия отдавна е член на Еврозоната, а именно тя е първа по скок на цените на жилищата в доклада на Евростат. Икономистите обясняват тенденцията за Европейския съюз с друг фактор.

"Ако наложим двете графики - ръстът на цените на имотите и ръстът на ипотечните кредити ще видите, че и двете вървят на практика заедно. Кредитирането стимулира ръста на доходите, който не е дългосрочен.

Моето очакване е, че балонът ще продължава да се разширява", коментира икономистът Стоян Панчев.

Според него заради ниските прогнозни лихви няма опасност да намалее отпускането на кредити - следователно няма изглед и цените на имотите да падат.

