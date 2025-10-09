Акции в Бургас и Несебър след водното бедствие, отнело четири човешки живота.

Областният управител обясни за bTV, че днес хората ще бъдат допускани поетапно до имотите си. Пропускателният режим ще продължи до края на седмицата.

В сградата на РДНСК влязоха екипи на икономическа полиция като част от разследването. През 2015 г. към РДНСК е имало сигнал за нередности на „Елените“ .

„Традиционно цените на имотите на „Елените“ са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв. м. Причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите там. Заради ниската цена купуват на Акт 15, предимно руско говорящи са инвеститорите. Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти. Инфраструктурата не е особено добра там и има доста пропуски“, коментира Таня Иванова, брокер.

„Строителството на една сграда, дали жилищна, хотел, промишлена, трябва да се раздели на два етапа. Първият е преди получаване на строително разрешение – там е най-уязвимо от гледна точка на корупция, защото голяма част от парцелите не са в регулация. Трябва да им се направи ПУП – там се залага всичко. Той минава през одобрението на различни институции – община, басейнова дирекция. В момента, в който влезе в сила, строителят отива в общината да му бъде издадена виза за проектиране, в която са посочени показателите на застрояване. Контролът по времето на строителството е безупречен. Проблемът е преди издаването на разрешение, коментира Георги Кузманов, собственик на една от най-големите строителни фирми в Бургас.

"Голямата част от парцелите не са били в регулация, направени са ПУП-ове, там е имало някакви нередности и после е започнало самото строителство", посочи още той.

