След 8:30 ч. хората ще имат достъп до домовете си в "Елените"

В селището все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:23 ч. 09.10.2025 г.

Продължава разчистването с тежка техника на калта и клоните от улиците в курорта "Елените". След 8:30 ч. тази сутрин достъпът до домовете на хората вече ще бъде възможен.

От 17 ч. вчера до тази сутрин влизането в курорта беше ограничено от съображения за сигурност.

Къде са документите: Полицията и прокуратурата търсят виновните за трагедията в „Елените“

В селището все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите.

Този режим на достъп ще предължи до възстановяване не електрозахранването и водоподаването в района.

Около 200 души бяха евакуирани от домовете си и настанени при свои близки или в хотели.

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в

Училищата в Свети Влас, село Кошарица, Несебър, "Слънчев бряг" и Равда ще останат на онлайн обучение до днес включително. Детските градини вече работят нормално.

В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.

