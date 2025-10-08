Шест дни след потопа, който заля Южното Черноморие и взе четири жертви, полицията и прокуратурата търсят виновните за трагедията. Разследващите влязоха в Строителния контрол и Екоинспекцията в Бургас, както и в Общината в Несебър.

Междувременно – в наводнения курорт „Елените“ падна забраната за достъп и разрешиха временно влизането в опустошеното вилно селище.

В ранния следобед полицията влиза на обиск в община Несебър. Час и половина проверяващите търсят документи, свързани с потопения комплекс.

Иззетата документация ще послужи при разследването на смъртните случаи и евентуалните злоупотреби със строителството, казват за bTV от прокуратурата.

Кметът на Несебър Николай Димитров и днес не отговори кой е разрешил реката да бъде вкарана под земята и застроена, и къде са документите за хотел и аквапарка в комплекса.

Снимка: bTV

Междувременно блокадата на комплекса е временно вдигната. Започва и разчистването на хилядите тонове кал и дървета. Цветан Стоянов отговоря за една от вилите в комплекса. Дошъл е да вземе документи и да изпрати снимки на собствениците, които са руснаци. Няма идея кой ще разчисти щетите.

Снимка: bTV

Близо 40 сантиметра кал е покрила първия етаж на повечето вили, а по стените се вижда до къде е стигала водата - около 160 см.

Точно в 17 ч, комплексът отново опустя. Причината е, че метеоролозите предупреждават за нови валежи и посетителите бяха изведени.

Снимка: bTV

Курортът ще отвори отново в петък, в 8 ч. В него се влиза след полицейска проверка на документи. Пропускателният режим ще остане и през следващите дни. Причината – лошото състояние на електрозахранването.

Водата в района остава негодна за пиене предупреждават властите.

