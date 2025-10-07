Хотели върху реката: Съществени нарушения при строежите в „Елените“, документите са „потънали“

Властта излезе с подробности относно строителството в „Елените“. Според министъра на регионалното развитие Иван Иванов липсват документи, разрешаващи река Дращела да се вкара в тунел, а в коритото ѝ да се построи хотелски комплекс.

Основният въпрос, който не получи отговор обаче е как се е стигнало до застрояването на реката и кой е сложил подписите си под разрешителните.

Първите данни на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката в е факт и на документи. „Това, което установихме е, че са одобрени подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито. Това е карта още от 70-те години, където се вижда ясно реката, а това са актуални кадастрални карти, където се вижда, че реката продължава да съществува“, коментира Иванов.

При проверката на цялата документация за сградите в „Елените“ ДНСК е установило, че за два обекта тя липсва.

„Едното е за корекция на речно корито, което е извършено и за него не е установена никаква документация. Като в речното корито, на тези карти, е построен хотел „Негреско“. Буквално върху реката. С разрешение въведен в експлоатация от Община Несебър“, допълни регионалният министър. Документи за аквапарк „Атлантида“ в курортното селище също са „потънали“.

Справка в кадастъра на Община Несебър показва, че мястото на хотел „Негреско“ е обект с номер 27454.502.33. Същият обект е част от капитала на дружеството „Холидей Вилидж“ ЕАД. Проверка на bTV в Tърговския регистър показва, че „Холидей Вилидж“ е собственост на „Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“, офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Действителен собственик според Търговския регистър е Михаил Кириаку от Кипър.

През 2016 г. Вълчо Арабаджиев, син на Ветко Арабаждиев, е бил член на директорите на „Холидей Вилидж“, показва Търговският регистър. Семейство Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството „Елените инвест“. bTV потърси семейство Арабаджиеви за коментар, но вместо от семейството с нас се свързаха от ръководството на „Елените", за да ни изпратят своята позиция:

„В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата възстановяване на района“.

Те допълват, че всички сгради на територията на Елените са изградени с изрядна документация. Вчера с 30-минутно видео в Youtube кметът на Несебър Николай Димитров, заедно с главния архитект на общината Валентин Димов, обясни, че не е подписвал нищо, което да доведе до бедствието.



„Тези, които продължават да си говорят как с подписа на кмета всичко ставало, ние ще си потърсим правата“, заяви той. Днес кметът не отговори на данните, изнесени от Регионалното министерство.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че Басейнова дирекция „Черноморски район“ не е съгласувала строителството на река Дращела в „Елените“.

Ситуацията в курорта вече е спокойна. Въпреки че валя дъжд в черноморския курорт, до нови поражения не се стигна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат хора.