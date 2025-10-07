dalivali.bg
Как и кой е затворил реката на "Елените" в подземен тунел и има ли разрешение за това?

Кметът на Несебър публикува видео в YouTube, обясни как сградите долу в комплекса са получили своето разрешително.

Стефан Борисов Стефан Борисов

Публикувано в  12:45 ч. 07.10.2025 г.

Екип на bTV се намира на контролно-пропускателния пункт на "Елените" - eдинствата точка, която е най-близко до вилното селище. Полицейски екипи патрулират и не допускат никой да влезе вътре. И в момента вали. Дъждът започна рано тази сутрин.

Положението е като вчера - реката, която минава през вилното селище не е покачила своето ниво. И към момента всичко долу е спокойно.

Това потвърди за нас и кметът на "Свети Влас". А кметът на Несебър във видео, което публикува в YouTube, обясни как сградите долу в комплекса са получили своето разрешително.

Той отказа да застане пред камерата ни няколкото пъти, в които ние направихме опит да се свържем с него и да получим още отговори. 

Четири дни след потопа в комплекс “Елените”, кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов заснеха и качиха в Youtube документацията за строителството във вилното селище.

Според изнесените от тях факти - преди 50 години държавният съвет създава ваканционното селище с площ около 1500 декара.

От 2000 година имот от 260 декара е деактуван в полза на „Елените“. Шест години по-късно за първи път общинският съвет в Несебър одобрява строителен план.

„В последствие собствениците с отделни искания за отделните квартали са получавали  решение за строеж“, отбеляза главният архитект Валентин Димов.

По думите му то се дава на база на оценка на консултантска фирма или общински експертен съвет.

От видеото не става ясно как и кой е затворил реката в подземен тунел, има ли разрешение за това, оценка за влияние върху околната среда и правени ли са проверки.

По данни от търговския регистър комплексът в горната част на ваканционното селище е на фирма "Виктория груп". Екипът ни прави опити да се свърже със собствениците, след които е и Маринела Арабаджиева.

От изявлението става ясно, че в „Елените“ общината е съставяла два акта - по 15 хиляди лева. Заради незаконно сметище.

„Община Несебър е направила проверки и е сезирала директора на РИОСВ през 2017 г. Ето ги снимките, които са заснети на нерегламентирано сметище на строителни отпадъци, на битови отпадъци“, посочи Николай Димитров, кмет на Несебър.

Районът на „Елените“ остана напълно затворен заради очаквана нова приливна вълна.

